Quando gioca l'Italia ai Mondiali di pallamano 2025: orari, avversarie, tv, streaming

Scatteranno martedì 14 gennaio e si concluderanno domenica 2 febbraio i Mondiali senior di pallamano maschile, che si svolgeranno tra Croazia, Danimarca e Norvegia: l'Italia nella prima fase sarà inserita nel Gruppo B. Gli azzurri esordiranno martedì 14 gennaio alle ore 17.30 contro la Tunisia, mentre nel secondo turno della prima fase sfideranno giovedì 16 gennaio alle ore 18.00 l'Algeria, infine chiuderanno le proprie fatiche sabato 18 gennaio alle ore 20.30 affrontando la Danimarca. La diretta tv della rassegna iridata sarà fruibile su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà a disposizione su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI PALLAMANO 2025

Martedì 14 gennaio
Gruppo B Italia-Tunisia 17:30
Gruppo C Francia-Qatar 18:00
Gruppo B Danimarca-Algeria 20:30
Gruppo C Austria-Kuwait 20:30

Mercoledì 15 gennaio
Gruppo E Portogallo-Stati Uniti 18:00
Gruppo H Egitto-Argentina 18:00
Gruppo A Cechia-Svizzera 18:00
Gruppo D Paesi Bassi-Guinea 18:00
Gruppo A Germania-Polonia 20:30
Gruppo D Ungheria-Macedonia del Nord 20:30
Gruppo E Norvegia-Brasile 20:30
Gruppo H Croazia-Bahrein 20:30

Giovedì 16 gennaio
Gruppo B Italia-Algeria 18:00
Gruppo C Kuwait-Francia 18:00
Gruppo F Spagna-Cile 18:00
Gruppo G Slovenia-Cuba 18:00
Gruppo C Austria-Qatar 20:30
Gruppo F Svezia-Giappone 20:30
Gruppo G Islanda-Capo Verde 20:30
Gruppo B Tunisia-Danimarca 20:30

Venerdì 17 gennaio
Gruppo A Cechia-Polonia 18:00
Gruppo D Paesi Bassi-Macedonia del Nord 18:00
Gruppo E Portogallo-Brasile 18:00
Gruppo H Bahrein-Egitto 18:00
Gruppo D Guinea-Ungheria 20:30
Gruppo E Stati Uniti-Norvegia 20:30
Gruppo H Croazia-Argentina 20:30
Gruppo A Svizzera-Germania 20:30

Sabato 18 gennaio
Gruppo F Spagna-Giappone 18:00
Gruppo G Capo Verde-Slovenia 18:00
Gruppo B Algeria-Tunisia 18:00
Gruppo C Francia-Austria 18:00
Gruppo B Danimarca-Italia 20:30
Gruppo C Qatar-Kuwait 20:30
Gruppo F Cile-Svezia 20:30
Gruppo G Islanda-Cuba 20:30

Domenica 19 gennaio
Gruppo A Polonia-Svizzera 15:30
Gruppo E Brasile-Stati Uniti 18:00
Gruppo H Argentina-Bahrein 18:00
Gruppo A Germania-Cechia 18:00
Gruppo D Macedonia del Nord-Guinea 18:00
Gruppo D Ungheria-Paesi Bassi 20:30
Gruppo E Norvegia-Portogallo 20:30
Gruppo H Egitto-Croazia 20:30

Lunedì 20 gennaio
Gruppo F Giappone-Cile 18:00
Gruppo G Cuba-Capo Verde 18:00
Gruppo F Svezia-Spagna 20:30
Gruppo G Slovenia-Islanda 20:30

Martedì 21 gennaio
D1-C1 15:30
B1-A1 15:30
A4-B4 15:30
C4-D4 18:00
C2-D3 18:00
A2-B3 18:00
C3-D2 20:30
A3-B2 20:30

Mercoledì 22 gennaio
E4-F4 15:30
H1-G1 15:30
F1-E1 15:30
G2-H3 18:00
E2-F3 18:00
G4-H4 18:00
G3-H2 20:30
E3-F2 20:30

Giovedì 23 gennaio
A4-C4 15:30
D1-C2 15:30
B1-A2 15:30
D2-C1 18:00
B2-A1 18:00
B4-D4 18:00
B3-A3 20:30
D3-C3 20:30

Venerdì 24 gennaio
H1-G2 15:30
F1-E2 15:30
E4-G4 15:30
F2-E1 18:00
F4-H4 18:00
H2-G1 18:00
H3-G3 20:30
F3-E3 20:30

Sabato 25 gennaio
C3-D1 15:30
A3-B1 15:30
D4-A4 15:30
B4-C4 18:00
D2-C2 18:00
B2-A2 18:00
C1-D3 20:30
A1-B3 20:30

Domenica 26 gennaio
E3-F1 15:30
H4-E4 15:30
G3-H1 15:30
F4-G4 18:00
H2-G2 18:00
F2-E2 18:00
G1-H3 20:30
E1-F3 20:30

Lunedì 27 gennaio
Giorno di riposo

Martedì 28 gennaio
Piazzamento 25-32 PCI4-PCII4 13:00
Piazzamento 25-32 PCI3-PCII3 15:30
Quarti di finale MRII1-MRIV2 17:30
Piazzamento 25-32 PCI2-PCII2 18:00
Piazzamento 25-32 PCI1-PCII1 20:30
Quarti di finale MRIV1-MRII2 20:30

Mercoledì 29 gennaio
Quarti di finale MRI1-MRIII2 17:30
Quarti di finale MRIII1-MRI2 20:30

Giovedì 30 gennaio
Semifinali W QF3-W QF4 20:30

Venerdì 31 gennaio
Semifinali W QF1-W QF2 20:30

Sabato 1 febbraio
Giorno di riposo

Domenica 2 febbraio
Finale 3° posto L SF1-L SF2 15:00
Finale 1° posto W SF1-W SF2 18:00

PROGRAMMA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport.