Lanazione.it - Prato, torna il premio Bacchino Sport: in vetrine le eccellenze cittadine

, 10 gennaio 2025 -il, nato nel 1991 per volontà dell’Amministrazione Comunale che ha voluto istituire questo riconoscimento per valorizzare chi si è distinto nelloe celebrarne i risultati ottenuti. Giunto alla sua 26esima edizione, ilha un valore simbolico e rappresenta iconograficamente l’omonima Fontana, opera di Fernando Tacca, come simbolo della città di. "Questoè un modo per valorizzare le, note e meno note, nuove o già di successo. Attraverso queste figure accendiamo i riflettori anche sulle realtàive a cui appartengono e che ogni giorno si adoperano per organizzare al meglio corsi e competizioni - ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti - E’ il nostro modo di dire grazie perché loè fondamentale per aiutare i ragazzi a crescere bene, creando amicizie e legami sani e forti.