Perché il momento è propizio per andare fino in fondo con la riforma della magistratura

Vediamo stavolta di non sbagliare i calcoli. Il teorema, in tre semplici punti. Primo, la corporazione dei magistrati si è dimostrata abbastanza potente da impedire, annacquare o sabotare qualunque serio tentativo di metter mano ai guastigiustizia, ossia qualunque tentativo che implichi, com’è inevitabile che sia, una compressione del potere strabordante dei pubblici ministeri. Secondo,unadi qualche conto vada in porto sono necessarie diverse condizioni, due in particolare: che a portarla avanti sia una classe politica sufficientemente legittimata, e che a incassarla sia un sistema giudiziario che è al contrario in crisi di legittimazione. Terzo, se in queste rare occasioni storiche si sceglie, per pavidità o per prudenza, di nonin, il prezzo che si paga è altissimo.