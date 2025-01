Liberoquotidiano.it - Pensioni, l'Inps sospende il simulatore per il calcolo: ecco perché crolla la balla della sinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il servizio di consultazione de 'La Mia Pensione Futura' è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi": lo si legge sul sito dell'entrando con lo Spid alla piattaforma che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell'attività lavorativa. Il, si legge, si basa sulla normativa in vigore e su tre elementi fondamentali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito. La manutenzione arriva dopo l'allarme lanciato ieri dalla Cgil che aveva denunciato la modifica unilaterale dei parametristici "senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei Ministeri competenti". L'aveva smentito l'applicazione di nuovi requisiti e garantito che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate. E di fatto la polemica esplosa dopo la notaCgil è del tutto surreale.