Sport.quotidiano.net - Ottima prova ai campionati italiani. Guiducci salto da urlo. Oro e record personale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Oro,e pass per iJuniores nelin lungo per Filippoal Meeting della Befana di Ancona. Si apre così il 2025 per l’Alga Atletica. La manifestazione nazionale ha visto scendere in pista quattro ragazzi e ragazze dell’Alga Atletica Arezzo che, dopo alcuni mesi di soli allenamenti, sono nuovamente tornati a gareggiare per confrontarsi con coetanei di tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità e salti. Unaimmediatamente positiva è stata firmata da Filippodel 2007 che si è misurato nelin lungo tra gli uomini contro avversari più grandi e più esperti, riuscendo a vincere con ildi 6.97 metri che è valso la qualificazione per i prossimiJuniores Indoor. Al Meeting della Befana, tra le donne, ha invece rotto il ghiaccio Lorenza De Silva del 2007 che è arrivata settima nei 200 piani con 26.