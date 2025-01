Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 11 gennaio 2025: ottime prospettive per l'Acquario

L'diFox dell'11si forma sotto i passi della Luna birichina in Gemelli. Si segnala che l'avrà a che fare con delle. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di sabato 11, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.11diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete vi trova molto più aperti e disponibili del solito. In amore potreste raggiungere grandi traguardi, con nuove possibilità per ricomporre vecchi dissapori. Toro - L'diFox del Toro invita a prestare attenzione alle spese, perché potrebbero aumentare più del previsto. Sul lavoro, mostrate le vostre capacità per ottenere di più. Sapete bene chi merita il vostro affetto.