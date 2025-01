Lanazione.it - Omicidio di Campi Bisenzio, scattano tre arresti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 gennaio 2025 – Treper l'del 17enne Maati Moubakir, ucciso il 29 dicembre adopo una notte alla discoteca Glass Globe. Agli indagati è stato contestato l’volontario con le circostanze aggravanti dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà, alla luce della particolare efferatezza dell'azione criminosa, palesata nell'azione delittuosa nonostante la giovanissima età degli indagati. Nelle scorse ore era emersa la notizia di sei indagati per il delitto: giovani fra i 18 e i 22 anni, di, almeno tre vicini di casa tra loro. Cinque sono italiani di seconda generazione, uno, il più giovane, è di una famiglia del posto, conosciuta. Sono tutti accusati divolontario. Agghiacciante la ricostruzione di quanto accaduto la sera del 29: intorno alle 6 il branco rincorse Maati fino a via Tintori, lo picchiò con mazze e calci, quindi lo accoltellarono alla schiena mentre scappava.