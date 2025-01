Lapresse.it - Oliviero Toscani ricoverato a Cecina, condizioni gravi ma stabili

Si sono aggravate ledi: il famoso fotografo, 82 anni e di casa a Casale Marittimo in provincia di Pisa, è statodalla mattina di oggi all’ospedale di, in provincia di Livorno.Dopo le cure del pronto soccorso,nel pomeriggio è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Le sue, secondo quanto si apprende, sonoma, nella struttura ospedaliera di, ha incontrato anche il presidente della regione Eugenio Eugenio Giani, in visita aper la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’ospedale livornese.