Okafor al Lipsia il Milan va su Rushford

I rossoneri hanno definito la cessione di Noahalin prestito con diritto di riscatto. L’esterno svizzero, che ritorna così in Bundesliga due anni dopo la sua militanza al Salisburgo, potrebbe consentire aldi sostituirlo condel Manchester United con il quale ci sono già stati contatti.AL: LE CIFRE DELL’OPERAZIONEL’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 24 milioni. Il giocatore, sette gol in cinquantadue presenze in rossonero, è già partito per la Germania e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e firma sul contratto. VIA, SI AVVICINA?La partenza dello svizzera libera automaticamente un posto nell’attacco dei rossoneri che potrebbe essere colmato dall’inglese Marcusfinito ai margini del progetto tecnico del nuovo allenatore del Manchester Utd, Ruben Amorim.