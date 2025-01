Lanazione.it - Nuova tappa per “Avrò cura di me”, la mostra fotografica che raggruppa gli emozionanti scatti realizzati dai ragazzi del Centro diurno Helios

Arezzo, 10 gennaio 2025 –per “di me”, lacheglidaidel, gestito dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti. Una prima versione dellaera stata ospitata dalla Cisl di Arezzo, in queste settimane ha un“casa". Laè stata infatti allestita al secondo piano di Palazzo Cavallo, sede del Comune di Arezzo, e rimarrà esposta fino al 31 gennaio, dal lunedì al venerdì tutte le mattine con orario 8-14, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.30. 66 fotografie che raccontano una visone del mondo, in cui ie le ragazze hanno scelto di esprimere la propria sensibilità e creatività attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Laè frutto di un progetto nato nel 2014 con l'intento di sperimentare l'uso dello strumento fotografico come mezzo espressivo e comunicativo rivolto a chi vive quotidianamente la disabilità.