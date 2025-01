Nuno viene dichiarato allenatore del mese dopo la straordinaria prestazione del Nottingham Forest

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 14:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Espirito Santo è stato oggi premiato per la brillante corsa recente delessendo stato nominatodeldella Premier League di dicembre.Ilha ottenuto cinque vittorie nele,aver vinto 3-0 in casa dei Wolves lunedì, ora si trova in terza posizione, a soli sei punti dal Liverpool.Ci si aspettava che il club dell’East Midlands fosse coinvolto in una battaglia per la retrocessione in questa stagione, ma ora sta lottando per almeno un posto tra i primi quattro e un crack in Champions League.aver aperto dicembre con una sconfitta in casa del Manchester City, ilha superato Manchester United, Aston Villa, Brentford, Tottenham ed Everton.