Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Nikola Jokic da fantascienza: è diventato pure il miglior tiratore da tre punti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Thompson definitivamente sul viale del tramonto?Non è più ormai da tempo il giocatore eccezionale visto ai Warriors negli annii. Quel giocatore che ne mise 37 in un quarto o 60in 29 minuti di partita. Quello era, cotto e mangiato, uno deii tiratori della storia del gioco. Era un compendio di tecnica di tiro, pulizia nei movimenti, velocità di rilascio, posizione dei piedi sempre impeccabile. Poi gli infortuni, poi la perdita di fiducia, poi la cessione ai Dallas Mavericks. Dove Klay Thompson, ormai, è un giocatore “normale”. Non un cattivo giocatore, intendiamoci, avercene. Ma bisogna rassegnarsi: la “torcia umana” che accanto a Steph Curry aveva messo a ferro e fuoco la lega nella seconda decade del 2000 non esiste più. Ci fossero ancora dei dubbi dopo i suoi ultimi anni nella Bay Area.