Anteprima24.it - Napoli, le mosse post-Kvara: Chiesa, Frattesi e Pellegrini i nomi caldi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl futuro di Khvichatskhelia sembra sempre più lontano da, ma la società azzurra non ha intenzione di farsi cogliere impreparata. Mentre la trattativa con il Paris Saint Germain prosegue, emergono nuovi dettagli sulle possibilidel club sul mercato.Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, ilnon ha intenzione di accettare contropartite tecniche per il talento georgiano. La richiesta resta chiara: 80 milioni cash, senza compromessi. Un’apertura c’è invece sul fronte difensivo, dove il nome di Milan Skriniar continua a essere monitorato. L’idea è quella di un prestito di sei mesi, con il PSG che contribuirebbe al pagamento dello stipendio. Tuttavia, la priorità delin difesa resta Danilo, nonostante la situazione con la Juventus sia attualmente bloccata.