.com - Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, video intervista L’ebreo: «Spettacolo da protagonista e anche impresaria»

Leggi su .com

La nostrae il registaper lodi Gianni Clementi, di cui l’attrice èproduttrice, in scena al Rinnovati di SienaVi presentiamo la nostrae il registaper lodi Gianni Clementi.cast e dateDiretto dae interpretato da, Fabio Bussotti, Claudio Mazzenga,sarà in scena dal 10 al 12 gennaio al Teatro dei Rinnovati di Siena.tramaripercorre gli anni delle leggi sulla discriminazione razziale emanate dal regime fascista, in cui molti ebrei, presagendo un destino incerto, avevano pensato di “salvare” i loro beni materiali da presumibili espropri, intestando le loro proprietà a prestanome fidati, di razza ariana.