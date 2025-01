Ilrestodelcarlino.it - Mosconi su Rai Uno:: "Solo pochi attimi, ma che soddisfazione"

Un civitanovese sul set "Leopardi. Il poeta dell’infinito". Mariano, un cittadino della nostra città, è apparso in due scene della miniserie dedicata a Giacomo Leopardi, andata in onda su Rai Uno in due puntate tra martedì e mercoledì sera. Persi è trattato di una semplice comparsata, che però è valsa una bellapersonale. Prima in una riunione tra i carbonari, poi tra il pubblico di un teatro,ha potuto ritagliarsi il suo, seppur piccolo, spazio in un palcoscenico nazionale. "Anche se per una questione di– racconta Mariano– è stata una grandissima emozione apparire in una pellicola così importante. Porterò con me un’esperienza indimenticabile, è stato un vero piacere aver collaborato con un regista come Sergio Rubini, che tra l’altro è una persona splendida, e con tutti gli attori e costumisti della serie.