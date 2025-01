Mondiale 1970 semifinale Italia-Germania 4-3 la partita del secolo!

Leggi su Ilnerazzurro.it

del” è il termine con cui ci si riferisce alladella Coppa del Mondodi calcio, disputata mercoledì 17 giugnoallo Stadio Azteca di Città del Messico traOvest.Qualche velo di polemica era stato alzato nel corso dei mondiali messicani. In primis, glini non avevano entusiasmato nel girone eliminatorio; pur finendo primi, erano riusciti a racimolare solamente una vittoria, 1-0 contro la Svezia, e due pareggi a reti inviolate, contro l’Uruguay e soprattutto contro l’esordiente Israele; in realtà in quest’ultimal’aveva segnato (con Domenghini e Riva) due reti, giudicate regolari dai commentatori ma annullate dall’arbitro, di nazionalità etiopica, su segnalazione di un guardalinee (fra l’altro, questa fu l’ultimacommentata dal celebre telecronista Nicolò Carosio a causa di presunte sue affermazioni, poi smentite negli anni, di un giudizio di carattere razzista nei confronti del guardalinee, che comportò l’allontanamento definitivo di Carosio dalle telecronache).