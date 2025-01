Mistermovie.it - Mister Movie | 28 Anni Dopo, Ralph Fiennes Svela il Suo Personaggio e parte della Trama

Leggi su Mistermovie.it

Il franchise di 28 Giornisi prepara a espandersi con il tanto atteso sequel 28, che introduce un nuovo capitolosaga sugli zombie. Tra i personaggi più intriganti c’è il dottor Kelson, interpretato da, il cui ruolo è avvolto da un alone dio e anticipazioni affascinanti.il Suoiosoin 28class="wp-block-heading">Ladi 28si concentra su un gruppo di sopravvissuti che vivono su un’isola moltila devastazione causata dal VirusRabbia. Tra loro, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) guida una missione pericolosa attraverso un mondo ormai in rovina. Il dottor Kelson diè presentato come una figura enigmatica che ha trovato un modo insolito per sopravvivere, un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per la storia.