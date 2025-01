Oasport.it - Miro Tabanelli vede vincere la sorella e poi è sesto a Kreischberg. Harrington firma la doppietta

Leggi su Oasport.it

Lucaha vinto la seconda gara consecutiva nella Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Il fuoriclasse neozelandese si è imposto sulle nevi di(Austria), dall’alto dell’imperiale punteggio di 187.75: 97.75 sul primo salto e 92.00 nella seconda run per mettere in fila tutti gli avversari ancora una volta, dopo aver giganteggiato sei giorni fa a Klagenfurt.L’oceanico è stato davvero impeccabile nella quarta gara di questa annata agonistica,ndo un back-to-back impeccabile e infliggendo distacchi pesantissimi al padrone di casa Matej Svancer (178.75) e al norvegese Leo Landroe (178.50), mentre il finlandese Elias Syrja (174.00) e lo svizzero Andri Ragettli hanno chiuso ai piedi del podio (173.00).Il nostroha concluso in sesta posizione dopo che in mattinata si era reso protagonista di due salti strepitosi nel turno di qualificazione.