Mina Settembre | tutto quello da sapere sulla terza stagione

In onda da domenica sera su Rai Uno3, serie tv in dodici episodi da 50’, indomita assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi, torna su Rai 1 in prima serata, a partire da domenica 12 gennaio.Liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, in questa nuovascritta da Fabrizio Cestaro e Fabrizia Midulla con Costanza Durante, Paolo Piccirillo, Simona Giordano, Gaia Rispoli, ritorna l’indomita assistente sociale che abbiamo imparato ad amare nelle stagioni precedenti.Al fianco di Serena Rossi e con Giuseppe Zeno, ritroviamo Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Rosalia Porcaro, ma anche due giovani new entry: Chiara Russo nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cuifarà da mentore e Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore.