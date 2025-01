Calciomercato.it - Milan: esordio, nuovo agente e rinnovo. Come si accende il mercato di Mattia Liberali

Leggi su Calciomercato.it

In casa rossonera il classe 2007 ha fatto intravedere sprazzi importanti di talento: ora il cambio di procuratore e un rebus legato alL’in Serie A da titolare a 17 anni, lampi di talento visti soprattutto nella tournee estiva al fianco dei grandi, l’interesse di tante squadre di Serie A e non solo e un contratto in scadenza nel 2026 di cui ci sarà tanto da discutere in futuro. Futuro di cuispera di essere protagonista, magari con la maglia rossonera, quella che indossa da quando era bambino e che ha indossato contro il Genoa a San Siro nella sua prima gara nel massimo campionato., dall’al: chi è(LaPresse) – calcio.itClasse 2007, nato a Carate Brianza,è aldal 2015, dopo un’esperienza ai Pulcini nella fila de La Dominante, società di Monza.