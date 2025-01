Ilfoglio.it - Michele lascia la storica radio di Un posto al sole

Leggi su Ilfoglio.it

Saviani ha deciso direGolfo, per non cedere ai ricatti di Ferri, editore dell’emittente, e preferendo rinunciare aldi lavoro pur di rimanere un giornalista libero e non cedere alle pressioni del padrone. Per congedarsi saluta il suo pubblico con un ultimo discorso. Un intervento che emoziona tutti, amici e ascoltatori. Persino il truce Ferri ne rimane sorpreso, essendo un discorso privo di polemica ma profondo e appassionato. Come del resto, lo è tutta l’attività professionale di, integerrimo giornalista sempre vicino al pubblico e al sentimento popolare, che non accarezza ma sveglia. Anche senza più un mezzo che trasmetta il suo lavoro, non rinuncerà a condurre le sue inchieste. Perché Saviani vive il giornalismo come una missione, non una mansione. Ma sa che solo gli ascolti diGolfo, se caleranno in sua assenza, potranno dargli ragione.