Meloni |  Musk non è un pericolo per la democrazia  Schlein ha dimenticato gli italiani

C’è anche chi le chiede se evita di pestare le formiche. “Ci starò attenta”ha risposto basita laal direttore dell’agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Tante domande sul rapporto con Musk e sui presunti pre accordi su SpaceX per fornire servizi di telecomunicazione all’Italia, gli apprezzamenti per la liberazione della giornalista Cecilia Sala, i cenni polemici dei giornalisti sulle rare opportunità di poter interloquire con la leader, (evidente che le sue conferenze stampa siano molto inferiori rispetto ai suoi predecessori). E’ la conferenza stampa in cui una radiosa Giorgia, in giacca chiara, si è sottoposta per due ore e trenta al fuoco di fila di domande dei giornalisti, accreditati nell’aula dei gruppi parlamentari alla Camera, non citando mai l’Europa nel suo fervore trumpiano.