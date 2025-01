Meloni e l’insediamento di Maduro in Venezuela | Non lo riconosciamo repressione inaccettabile

Leggi su Open.online

«Un altro attodelladel regime di, di cui nonla proclamata vittoria elettorale». Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia, commentando i fatti in corso in. Nel Paese sono iniziate le proteste contro il nuovo mandato del presidente Nicolás, che si era attribuito la vittoria delle elezioni lo scorso luglio, nonostante i brogli. Ieri, 9 gennaio, è stata arrestata la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, al termine di un corteo a Caracas. María Corina Machado era stata intercettata e fermata con violenza da agenti armati del chavismo che hanno sparato contro la sua carovana. Un rapimento flash: poche ore dopo è stata liberata. Ilchiude il confine con la ColombiaDa questa mattina i cittadinini non potranno varcare i confini con la Colombia, chiusi per i prossimi tre giorni.