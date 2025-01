Sbircialanotizia.it - Meloni dice no a rimpasto di governo e ‘prenota’ il Veneto

Leggi su Sbircialanotizia.it

La premier: "Salvini al Viminale non all'ordine del giorno". Il futuro è da definire: "Candidarmi nel 2027? Se è utile, non sono abbarbicata a poltrona" Dall'ipotesialle riforme; dallo spettro di un complotto delle toghe contro la sorella Arianna alla cosiddetta norma anti-Renzi contenuta nella legge di bilancio, passando per il suo futuro politico .L'articolono adiilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.