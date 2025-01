Lettera43.it - Mel Gibson annuncia La Resurrezione di Cristo: «Riprese nel 2026»

Leggi su Lettera43.it

Il sequel de La Passione di, film del 2004 di Melche racconta gli ultimi giorni di vita del Messia, potrebbe finalmente vedere presto la luce. Si intitolerà Ladie lesono previste per il. Lo ha anticipato lo stesso regista, intervenuto al podcast di Joe Rogan dove ha raccontato anche la sua esperienza con gli incendi di Los Angeles che gli hanno distrutto la casa. «C’è molto da fare, perché è un film ambizioso», ha spiegato la star di Hollywood nel presentare il progetto. «Penso che per raccontare davvero la storia in modo appropriato debba iniziare con la caduta degli angeli. Ciò significa che saremo in un altro regno, all’inferno. La storia si sposterà poi fino alla morte dell’ultimo apostolo».realizzerà anche la sceneggiatura con il fratello Randall.