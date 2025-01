Ilrestodelcarlino.it - Mastrangelo: "Il volley è la mia musica"

Vincenzo, 55 anni il prossimo 26 marzo, allena la Smartsystem Essence Hotels Fanol. In carriera due campionati vinti di A2, due coppe Italia e l’anno scorso la vittoria in A3 che ha permesso alla Virtus Fano di riconquistare la serie A2 dopo 23 anni. Il suo nome è fra i candidati a "Cittadino dell’anno". Come ha accolto la notizia? "Da un dirigente del club. Mi ha inviato la pagina del Resto del Carlino, e sono rimasto molto sorpreso. Non me l’aspettavo. È una cosa che non mi era mai successa. Sono molto orgoglioso, perché si è creato un legame forte con la società, la città, le istituzioni e il pubblico. Non mi era mai capitato di vivere un rapporto così intenso in così poco tempo. Certo, ci sono stati risultati importanti, ma ciò che si è sviluppato qui va oltre. È un motivo di grande orgoglio per me".