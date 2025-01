361magazine.com - MasterChef Italia: gli eliminati delle ultime due puntate

Tra i protagonisti, come ospiti, gli chef stellati Andrea Berton e Davide OldaniLa puntata di ieri, 9 gennaio, diè stata un omaggio emozionante al grande chef Gualtiero Marchesi, considerato il padre della moderna cucinana. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno dedicato uno Skill Test ai piatti iconici del maestro, affiancati dagli chef stellati Andrea Berton e Davide Oldani, suoi ex allievi. La serata ha visto anche la partecipazione dei nipoti di Marchesi, musicisti, e di Enrico Dandolo, presidente della Fondazione Gualtiero Marchesi, che ha raccontato l’eredità dello chef.Oltre all’omaggio, la competizione è proseguita con la Golden Mystery Box, in cui i concorrenti hanno affrontato sfide creative con lasagne e ravioli. Il migliore è stato Samuele, che ha vinto l’immunità per l’Invention Test, dedicato alla reazione di Maillard.