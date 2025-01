Game-experience.it - Marvel Rivals, annunciata i dettagli del costume Battle Pass per la stagione 1: Eternal Night Falls

Leggi su Game-experience.it

Oggi,Games e NetEase Games hanno annunciato i nuovisui costumi delper la1:per, lo sparatutto PVP a squadre di supereroi pluripremiato e acclamato dalla critica che consente ai giocatori di assemblare una squadra di supereroi e supercriminali in continua evoluzione, intenti a darsi battaglia con poteri unici in una serie dinamica di mappe distruttibili provenienti da tutto ilMultiverse.La primadel gioco inizia oggi ed introduce i Fantastici Quattro come eroi giocabili. I giocatori scopriranno anche un nuovissimo, che presenta oltre il doppio dei contenuti deldella0. Il LuxurydiFall è ricco di 10 costumi sbalorditivi e dei relativi contenuti come spray ed emote.