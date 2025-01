Lettera43.it - M – Il figlio del secolo: trama, cast, puntate e dove vedere la serie

Leggi su Lettera43.it

Applaudita alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, arriva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv M – IldelSky Original che adatta l’omonimo best seller di Antonio Scurati. Luca Marinelli è Benito Mussolini in un racconto che, come nel romanzo, ne seguirà l’ascesa al potere fra il 1919 e il biennio 1924-25. Il 10 gennaio alle 21.15 andranno in onda i primi due degli otto episodi totali, che usciranno due per volta a cadenza settimanale fino al 31 gennaio con il gran finale. Alla regia c’è l’inglese Joe Wright di L’ora più buia, mentre la sceneggiatura è opera di Stefano Bises, già dietro allaGomorra, e Davide Serino (1992, Esterno Notte e Qui non è Hollywood). I due, con la collaborazione di Scurati, sono anche autori del soggetto.M – Ildel, ladella prima puntata dellaSkyLadellacon Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini ha inizio il 23 marzo 1919 con il protagonista intento ad arringare a Milano il suo popolo di «disperati e stolti», ossia pregiudicati e reduci con cui fonda i Fasci di combattimento.