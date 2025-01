Davidemaggio.it - M – Il Figlio del Secolo: Luca Marinelli interpreta il Duce su Sky

Uno spot takeover, in pratica a reti unificate, ha lanciato ieri sera sulla tv generalista la serie M – Ildel, al via questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic e Sky Cinema 1 e disponibile on demand. Otto episodi – due in onda ogni venerdì – diretti da Joe Wright con protagonista, tratti dall’omonimo bestseller internazionale del Premio Strega Antonio Scurati, che proveranno a raccontare la figura complessa, contorta e complicata di Benito Mussolini nella sua interezza.La serie, presentata fuori concorso all’ottantunesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stata prodotta da Sky Studios e The Apartment con Pathé, Small Forward Productions, CINECITTÀ S.p.A. e Fremantle. Un progetto ambizioso per il quale Sky si è affidato a due dei suoi autori seriali più proliferi, Stefano Bises e Davide Serino, che hanno condiviso il soggetto di serie con lo stesso Scurati.