Lanazione.it - Los Angeles devastata, la produttrice Valentina Castellani Quinn: “Come una guerra”

Leggi su Lanazione.it

Los, 10 gennaio 2025 – Su migliaia di profili social la carrellata di immagini passa dagli incantevoli tramonti di Santa Monica alle agghiaccianti scene di devastazione della Losin fiamme. Fra queste pagine c’è anche quella dicinematografica, che in California vive da 25 anni. Fiorentina, un cognome acquisito dovuto al matrimonio con Francesco, figlio del grande Anthony, adesso è una dei migliaia di losangelini alle prese con l’emergenza che ha cambiato le loro vite. Gli incendi che hanno devastato la parte più iconica e scenografica della metropoli hanno portato via migliaia di case, anche la sua. Signoravive questi momenti? “Adesso le nostre giornate sono scandite dal cercare le cose essenziali: un asciugamano, una maglietta, un posto per mangiare.