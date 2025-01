Longevità | vivere fino a 100 anni è una questione genetica ma i 90 sono alla portata di tutti Quanto pesa il Dna e quanto lo stile di vita

Leggi su Open.online

Arrivare a100o più è complicato, e piuttosto improbabile se non si hanno i geni della. Ma questo non vuol dire che unalunga e sana non siadi, anzi. Secondo le ricerche più recenti, virtualmente chiunque può arrivare a 80 o 90. La chiave per ottenere questo risultato è già nelle nostre mani e come la usiamo è perlopiù sotto il nostro controllo.queste le conclusioni tratte in un lungo articolo del New York Times, in cui vengono riportati i principali studi sull’importanza dellae dellodinel raggiungere un’età avanzata. L’equilibrio tra abitudini eper laNel complesso, gli scienziati ritengono che la nostrasia attribuibile per circa il 25% ai geni e per il 75% al nostro ambiente edi