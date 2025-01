Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 9-9, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: inizio equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout.9-9 TRIPLA CORDINIERRRR!6-9 2/2 dalla lunetta per Cabarrot.6-7 Schiacciata vincente di Hall.6-5 Cioccolatino di Pajola per Cordinier, il francese non sbaglia.4-5 Scoordinato ma efficace il tentativo da tre di Moneke.4-2 Appoggio mancino di Grazulis.2-2 Risponde subito lacon Cordinier.0-2 Penetrazione vincente di Forrest.0-0 SI PARTE!20.45 Tutto pronto per il via dell’incontro.20.44 Ecco i quintetti iniziali.: Cordinier, Pajola, Morgan, Grazuils, Polonara.: Forrest, Raieste, Luwawu-Cabarrot, Hall, Moneke.20.42 Segnaliamo l’assenza in casadi Markus Howard, il quale non ha partecipato al riscaldamento.20.40 Inizia la presentazione delle due squadre, si parte con il.20.38 Le due compagini si riaffrontano dopo nemmeno un mese dall’incontro disputato nei Paesi Baschi e vinto dalle V nere allo scadere.