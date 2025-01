Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 52-40, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: avvio straordinario di terzo quarto per le V nere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-46 A segno dalla lunetta il greco.57-45Rogkavopoulos: tripla e fallo subito.57-42 Doppia finta e tentativo vincente per Belinelli.55-42 Va a segno Forrest dal centro della mezzaluna.55-40 Non sbaglia Morgan dalla lunetta, +15 per laa quattro minuti dallo scadere del tempo.54-40 CANESTRO CON FALLO PER MORGANNNNN! Nove i punti messi a referto dal nordamericano nel.52-40 TRIPLA GRAZULISSSSSSS!semplicemente straripante delle V.49-40 Risponde subito Grazulis, lasi porta a +9.47-40 Si sbloccacon Forrest.47-38 TRIPLA PAJOLAAAAAAA! Prestazione monstre finora anche per il marchigiano.Pablo Laso chiama timeout.44-38 Ancora a segno Matt Morgan! Lo statunitense diventa il miglior marcatore del match con 12 punti all’attivo.