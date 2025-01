Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Baskonia 24-32, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: allungano i baschi nel secondo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-36 Finta e controfinta di Grazulis per poi andare a segno con l’appoggio al tabellone.33-36 Schiacciatona al volo di Hall.33-34 Non sbaglia dalla lunetta lo statunitense, meno di 3? all’intervallo.32-34 CANESTRO CON FALLO PER MORGANNNNN!30-34 Appoggio vincente di Polonara: l’azzurro raggiunge la doppia cifra.28-34 Primo canestro dal campo per Cabarrot.Timeout chiamato da Pablo Laso, il coach basco percepisce il momento di difficoltà dei suoi.28-32 Sfondamento vincente di Grazulis, le V nere si riportano a -4.26-32 2/2 dalla lunetta per Morgan.24-32 Risponde immediatamente Moneke, 5? al termine del.24-29 ANCORA DA TRE POLONARAAAA!21-29 Rogkavopoulos va a segno altentativo da tre punti.21-26 TRIPLA POLONARAAAA! Prova a scuotersi la