Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: alle 9.30 la prima manche, le italiane vogliono brillare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.20 Chi ha vinto quest’anno tra le porte larghe? Viktoria Burgler e Delphine Darbellay a Zinal, quindi Victoria Olivier a Mayrhofen. Si torna a gareggiare indopo oltre un mese.09.15 Siamo pronti a vivere il primo dei due giganti femminili sul pendio trans, dato che domani le atlete replicheranno al medesimo orario.ore 09.30, seconda ore 13.00.09.10 Buongiorno e benvenuti a Puy San! Tra 20 minuti esatti prenderà il via ilfemminile valevole per la.Programma, orari e tv della giornataBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladeldi Puy(Francia) valevole per ladi scifemminile 2024-2025. Sulla pista transalpina andrà in scena ladelle due gare tra le porte larghe del programma, in un gennaio ricchissimo di eventi.