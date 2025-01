Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2025 in DIRETTA: azzurri disastrosi al poligono

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15: Fak è decimo al traguardo, terzo errore per Barale in piedi15.14: Giacomel 31mo al traguardo, sesto tempo sugli sci ma purtroppo questo non è sci di fondo e i bersagli bisogna iniziare a prenderli.15.13: Fillon Maillet è in testa al traguardo con 22? di vantaggio e vincerà la gara15.12: Sarà podio tutto francese! Fabien Claude non sbaglia ed è secondo dopo due poligoni15.11: Perrot senza errori in piedi, è nono. Che gara dei francesi15.10: Soerum è settimo al traguardo, è andato fortissimo nell’ultimo giro15.10: Samuelsson è 11mo al traguardo15.09: Laegreid è terzo al traguardo a 13? da Jacquelin15.08: J. Boe commette un altro errore con tanti rischi nelin piedi, è 17mo. Sbaglia una volta anche Uldal che è ottavo dopo due poligoni15.