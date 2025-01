Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2025 in DIRETTA: azzurri disastrosi al poligono, tripletta francese!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22: A completare la top 10 l’ucraino Pidruchnyi quarto a 28?, il norvegese Uldal quinto a 29?, sesto il norvegese Laegreid a 35?, settimo lo svizzero Hartweg a 36?, ottavo ilE. Claude a 40?, nono lo statunitense Wright a 48?, decimo ilPerrot a 48?15.21:dunque, con Fillon Maillet primo, Fabien Claude secondo a 14? e Jacquelin terzo a 22?15.19: F. Claude è secondo a 13? dalla testa, Perrot chiude in decima posizione. Ci sono cinque francesi nei primi 1015.18: F. Claude sta andando forte e dunque si profila la terzadella storia per i transalpini, la prima in15.16: Gran finale di Uldal che è quarto a 29? da Fillon Maillet15.15: J. Boe è decimo a 58? dalla testa al traguardo. Miglior tempo sugli sci15.