L’ira degli ambientalisti | L’Europa incentiva bici Noi soltanto i motori

In altri Paesi europei, la legge finanziaria prevede l’incentivo all’acquisto diclette. "Da noi, l’unico mezzo privatoto è l’auto, ed è chiaro che all’aumentare del livello dizzazione cresce anche il traffico, con tutte le conseguenze negative che ne derivano". Lo spiega Federico Del Prete (nella foto), responsabile mobilità e spazio pubblico Legambiente Lombardia, commentando i dati Inrix e il trend sull’aumento di ore che ciascuno passa bloccato nel traffico. "Da parte del governo nazionale non è messa in pratica nessuna politica di riduzione del danno. Lo spazio pubblico non dovrebbe essere solo un parcheggio. Invece, se è normale far pagare l’occupazione del suolo pubblico per un plateatico o un tavolino, per l’auto ciò non avviene". Col nuovo codice della strada (Ddl Salvini), viene introdotta anche una discrezionalità del ministero sulle politiche di tariffazione "in ottica liberalizzatrice della sosta, sempre e ovunque.