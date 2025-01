Sport.quotidiano.net - Liga, IL CASO Barça. Tebas: "Olmo-Victor reintegrati insulto alla legge dello sport»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Javier, presidente della, ha commentato la sospensiva concessa dal Consiglio superioreal Barcellona per registrare Danie Paudopo la prima esclusione per motivi di sostenibilità finanziaria. "Questa pronuncia contraddice la. Il presidente del Csd sembra sentire una sola voce che ha dsua un silenzio complice", ha dettosu “X“. I due blaugrana non hanno giocato in Supercoppa con l’Athletic Bilbao. Domenica ilsfiderà per il titolo il Real, che ieri ha battuto 3-0 il Maiorca in semifinale.