Ilrestodelcarlino.it - L’ex cestista dell’Unieuro Forlì, Rush: “Los Angeles è in fiamme, non posso tornare”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 gennaio 2025 – “La mia famiglia e io stiamo bene. Avremmo dovutoa casa nostra, a Los, mercoledì mattina, ma dopo aver parlato con amici che vivono lì abbiamo deciso di rimandare la partenza di qualche giorno”.Erik, americano con passaporto svedese e straniero nelle filadal 2019 al 2022, è stato costretto a rimanere ancora in Romagna dagli incendi che devastano la città californiana. Infatti si trova a Cesena a casa dei genitori di sua moglie Margherita: erano venuti per trascorrere le festività di Natale e di fine anno. “In questi giorni la qualità dell’aria in certe zone di LA – Losviene spesso chiamata solo con le iniziali – è pessima e quindi non voglio che Olimpia Sofia, mia figlia che ha quattro mesi, possa avere problemi respirandola.