L’etichettatrice portatile che non può mancare nel tuo ufficio a meno di 18€

La mini etichettatrice di PRT è una stampante termica compatta e versatile, super, ed è disponibile su Amazon al prezzo di 17,99€ euro, con uno sconto del 33% e il coupon aggiuntivo del 10% applicabile al checkout. È perfetta per creare etichette adesive personalizzate in pochi istanti, risultando al contempo un’opzione pratica e conveniente per organizzare e decorare casa, l’o i propri oggetti personali. Compra subito con il coupon del 10%che non ti aspetti: comprala adesso La mini etichettatrice di PRT è progettata per essere leggera e, permettendo di stampare etichette ovunque ci si trovi. Essendo piccola si potrà trasportare nella borsa o nello zaino senza il minimo problema. Compatibile con iOS e Android, la stampante si collega facilmente allo smartphone tramite Bluetooth.