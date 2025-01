Iodonna.it - L’esposizione controllata alle basse temperature può davvero essere un toccasana per il corpo? Dalle pratiche da provare alle eventuali controindicazioni, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla crioterapia

“Non stare al freddo che ti ammali!”. Lo abbiamo sentito ripetere così tante volte che nell’immaginario comune il freddo ha finito perspesso ritenuto uno dei principali nemici della salute. Ma ècosi? Alimentazione e movimento: 4 obiettivi di benper tornare in forma X In realtà, già nell’antichità, alal freddo venivano attribuiti alcuni effetti benefici, tanto che gli antichi romani erano soliti fare dei bagni nei fiumi freddi per ritemprarsi dopo le battaglie e all’interno delle terme era presente il ‘frigidarium‘, una parte dove potevanofatti bagni freddi.