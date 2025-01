Ilgiorno.it - Lavori al canile municipale. Nuovi stalli e sgambatoio

Sarà un intervento di sistemazione generale dell’area delquello che il Comune di Vigevano ha autorizzato nei giorni scorsi. Si tratta di un investimento di circa 200mila euro, che vanno a sommarsi a quelli impiegati dall’Azienda speciale Multiservizi che, da oltre un decennio, si occupa della gestione della struttura. L’intervento sarà suddiviso in due lotti: il primo interessa l’area limitrofa all’ambulatorio veterinario, che verrà destinata ae sulla quale verranno realizzati 8singoli destinati a cani di taglia media e grande. Il secondo, sempre in quella porzione della struttura compresa tra l’ambulatorio e l’ingresso, riguarderà la realizzazione di 9doppi sempre per cani di dimensioni medie e grandi. Oggi la struttura di via Valletta Fogliano ospita un numero di cani di poco superiore alle cento unità, che però nel periodo estivo crescono di diverse decine.