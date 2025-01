Quotidiano.net - L’anima pop di Mario Schifano tra cinema, tv e musica. L’uomo, l’artista e il suo tempo

Eccentrico e poliedrico, grande amante della vita.– che Goffredo Parise defini ’pittore puma’ capace di lasciare "dietro di sé l’impronta nitida e misteriosa dell’eleganza" – continuerà fino al 28 gennaio a incantare Cortina d’Ampezzo nella fantastica location di ’Farsettiarte’ in una mostra – ’Trae pittura’ – di qualità scientifica allo stessocarica di emozione e di "passione esagerata" così comedefiniva il suo amore per l’arte. Artista tra i più importanti sulla scena nazionale e internazionale degli anni sessanta,è una sorta di Andy Warhol tutto italiano. Tra l’altro conobbe il padre della Pop Art in uno dei suoi viaggi negli Stati Uniti frequentando la Factory (studio e luogo di ritrovo di Warhol e dei suoi collaboratori) e prendendo parte nel 1963 alla mostra New Realists organizzata dalla Sidney Janis Gallery (collettiva di artisti appartenenti alla Pop Art e al Nouveau Realisme).