LA RIZOLLATURA. I gialli tornano allo ’Zelocchi’

Il campo di Saliceta rimane il quartier generale del Modena per preparare la gara col Palermo (sono 132 finora i biglietti dei tifosi giblù venduti), ma da martedì si tornerà. Sono infatti in via di ultimazione i lavori didel campo d’allenamento (foto) adiacentestadio ’Braglia’, nell’ambito degli interventi di manutenzione e miglioria programmati ad opera del Modena sull’impianto di viale Monte Kosica e sulle relative pertinenze. Lo– nel quale è stato sostituito il fondo erboso precedente e sistemato un nuovo tappeto – sarà pronto per riaccogliere i calciatori giblù a partire dall’inizio della prossima settimana. Non è stata la prima volta in stagione che la squadra canarina si è dovutantanare dal proprio campo usuale di allenamento.