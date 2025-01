Dilei.it - La Principessa di Kent compie 80 anni

Marie Christine von Reibnitz, meglio conosciuta come laMichael di, è una delle figure più controverse della famiglia reale britca. Nata il 15 gennaio 1945 a Karlovy Vary, nell’allora Cecoslovacchia oggi Repubblica Ceca, la Baronessa è entrata a far parte della famiglia reale britca nel 1978, dopo le nozze con il Principe Michael di, terzogenito di Giorgio e Marina, i Duchi di.Le radici nobili e l’educazione internazionaleMarie Christine, nata Baronessa, è cresciuta in una famiglia di origini nobili. Suo padre, il Barone Günther von Reibnitz, era un aristocratico tedesco che ha servito nelle SS durante la Seconda guerra mondiale, un particolare che ha sollevato molte critiche negliOttanta, quando la notizia è diventata di dominio pubblico.Dopo la rivelazione del passato nazista di suo padre, laha dichiarato in un’intervista: “Le mie spalle sono larghe.