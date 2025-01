Iodonna.it - La nuova piattaforma governativa integra tecnologia avanzata, formazione professionale e opportunità occupazionali. Al suo interno non solo posizioni lavorative, ma anche 400mila corsi di formazione disponibili

Leggi su Iodonna.it

In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro, l’Italia ha lanciato circa un anno fa, un nuovo strumento. Si tratta di Siisl, ovvero Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, unadigitale che mira a semplificare l’incontro tra chi cerca lavoro e le aziende che offrono impiego. La buona notizia è, però, un’altra: il sistema ha ottenuto notevoli risultati, dimostrando un significativo impatto nel panorama occupazionale italiano. Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X Siisl, un nuovo approccio al lavoroL’analisi dei dati aggiornati all’8 gennaio rivela, infatti, che il sistema online è in piena espansione, con numeri che testimoniano la sua crescente rilevanza nel mercato del lavoro.