La nuova Monza immaginata dall’archistar Stefano Boeri | Sarà pop e anche un po’ chic

– “è una città particolarissima, dove avremo la fortuna di affrontare qualcosa di unico: riuscire a portare avanti tre progetti molto diversi tra loro, sia per zona sia per finalità. La costruzione di un condominio residenziale, una ristrutturazione di edilizia sociale e un intervento su un palazzo medievale. Dal centro alla periferia, con destinatari diversi”. L’archistarmette la firma sul nuovo volto diinsieme con i professionisti del suo studio,Architetti. Architetto, perché proprio? “Credo sia una città che è stata capace di costruire una sua identità distintiva nella relazione con Milano, confrontandosi alla pari, nonostante siano realtà urbane ben diverse per dimensione. Ha mantenuto un protagonismo e una nobiltà senza mai soggiacere alla predominanza di Milano.