La grande fuga dal lavoro le storie di chi ha lasciato il posto fisso | Lavoravo in azienda ma il Covid mi ha fatto ripensare tutto

Da ingegnere energetico ad apicoltore, per scelta. È la storia di Matteo Castellucci che due anni fa ha scelto di licenziarsi per seguire la sua passione. «Ho lavorato per cinque anni come project manager, mi trovavo bene coi colleghi e anche nell’, che andava bene. Però quelnon rispecchiava quello che ero io, lo stile di vita che avevo in mente», racconta al Corriere di Bologna. All’età di 31 anni, Matteo ha acquistato un terreno e ha detto addio a scrivania e computer. «Ildi dover stare in ufficio così tanto tempo, e poi avere orari fissi. Con lo smart working le cose erano un po’ migliorate ma non mi piaceva l’idea di avere un orario. Intendiamoci, adesso non è chemeno, perché in primavera e in estate faccio anche 10-12 ore al giorno e non esistono sabati o domeniche.